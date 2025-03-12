В Татарстане возбудили дело после гибели рабочего на нефтяной скважине

Фото: Максим Платонов

В Альметьевском районе Татарстана, в селе Кульшарипово, погиб 49-летний рабочий на нефтяной скважине. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по республике.

По предварительным данным, трагедия произошла во время разгрузки бурильного оборудования с автокрана. Одна из труб соскользнула со строп и упала на рабочего, который находился поблизости. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался на месте.

В рамках расследования будет проведена проверка действий должностных лиц, ответственных за безопасность на производстве.

Анастасия Фартыгина