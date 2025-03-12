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Российские военные освободили пять населенных пунктов в Курской области

12:31, 12.03.2025
Российские военные освободили пять населенных пунктов в Курской области
Фото: Максим Платонов

Минобороны России сообщило об освобождении за сутки пяти населенных пунктов Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области.

— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, — говорится в сводке министерства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили 12 населенных пунктов в Курской области.

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