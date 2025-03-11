Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области
Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Российские военные освободили населенные пункты Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный. Общая площадь возвращенной под контроль территории превышает 100 квадратных километров.
Ранее российские военные освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.
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