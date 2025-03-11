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Происшествия

Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области

13:19, 11.03.2025
Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области
Фото: Максим Платонов

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Российские военные освободили населенные пункты Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный. Общая площадь возвращенной под контроль территории превышает 100 квадратных километров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее российские военные освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.

Матвей Гавриков

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