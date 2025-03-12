В Чистополе мошенники запугали девушку, заставив перевести 600 тыс. рублей

Фото: Мария Зверева

В Чистополе 19-летняя жительница стала жертвой мошенников, которые запугали ее, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Инцидент произошел, когда девушка находилась в Нижнекамске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Ей позвонил незнакомец, который заявил, что она подозревается в пособничестве террористам. Для убедительности мошенник отправил ей скриншот, на котором были указаны операции перевода денег с ее счета на счета террористических организаций. Он предупредил, что если она не будет сотрудничать, против нее будет возбуждено уголовное дело, а ее банковские карты и счета родственников будут заблокированы.

Чтобы избежать уголовного преследования, мошенник предложил девушке незамедлительно перевести крупную сумму на указанный счет, чтобы заблокировать «потерянные» средства. Мошенники даже оплатили ей такси из Нижнекамска в Чистополь.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По возвращении домой девушка попыталась перевести деньги с маминого счета, но безуспешно. В итоге ей удалось обналичить средства с банковского счета отца, и она перевела мошенникам 600 тыс. рублей.

В настоящее время следователь ОМВД России по Чистопольскому району возбудил уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК («Мошенничество»).

Ранее 20-летний житель Альметьевска лишился 400 тыс. рублей после того, как стал жертвой мошенников. С ним связались лжесотрудники полиции и банков, которые сказали, что его автомобиль марки LADA хотят продать мошенники. Поверив им, молодой человек следовал их инструкциям, отправив все данные своего автомобиля, и продал его за 400 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина