Житель Альметьевска стал жертвой мошенничества, продав свой автомобиль за 400 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

20-летний житель Альметьевска лишился 400 тыс. рублей после того, как стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Все началось с телефонного звонка с неизвестного номера, в котором мужчине сообщили о необходимости продлить договор сотовой компании. Мошенник попросил продиктовать смс-коды, что привело к взлому учетной записи на портале «Госуслуг».

После этого с ним связались лжесотрудники полиции и банков, которые сказали, что его автомобиль марки LADA хотят продать мошенники. Поверив им, молодой человек следовал их инструкциям, отправив все данные своего автомобиля, и продал его за 400 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Вырученные от продажи деньги он положил в коробку из-под обуви и отправил на такси в «безопасное место» для сохранности, — рассказали в МВД.

На следующий день «следователь» снова позвонил и сообщил, что дом родителей молодого человека пытаются продать мошенники, попросив прислать документы на недвижимость и фотографии ювелирных украшений. Однако, осознав, что стал жертвой аферистов, юноша обратился в полицию.