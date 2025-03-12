Прокуратура Боснии и Герцеговины потребовала задержания Додика и его соратников

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) выдала предписание о задержании президента Республики Сербской Милорада Додика, премьера Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича. Об этом сообщили в РТРС.

Прокурор Чазим Хасанспахич обвиняет их в «нападении на конституционный порядок». Додик ранее предложил сотрудникам не признанных официальной Баня-Лукой судов и прокуратуры перейти на работу в структуры Республики Сербской. Он также подписал указы о запрете работы в республике не предусмотренных конституцией БиГ судов и прокуратур.

Лидер боснийских сербов уже получил вызов в прокуратуру в Сараево по подозрению в нарушении конституционного порядка. Он утверждает, что акты прокуратуры БиГ недействительны на территории Республики Сербской.

Напомним, суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на занятие политической деятельностью. Его признали виновным в несоблюдении решений Высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Однако Республика Сербская проигнорировала приговор, который вынес суд Боснии и Герцеговины в отношении ее президента Милорада Додика.