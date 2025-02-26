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Республика Сербская не примет во внимание приговор Милораду Додику

21:56, 26.02.2025
Республика Сербская не примет во внимание приговор Милораду Додику
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Республика Сербская будет игнорировать приговор, который вынес суд Боснии и Герцеговины в отношении ее президента Милорада Додика. Такое заявление сделал сам Додик в интервью телеканалу «Россия-1».

— Это решение, по сути, принято иностранцем, который не был назначен ООН и не имеет на это легитимных полномочий. Вполне естественно, единственное, что можно сделать в такой ситуации — не принимать во внимание решение этого суда, — подчеркнул он.

Напомним, сегодня суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на занятие политической деятельностью. Его признали виновным в несоблюдении решений Высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта.

Галия Гарифуллина

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