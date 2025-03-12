Депутаты предлагают предоставлять субсидии на горячее питание для школьников начальных классов

Фото: Максим Платонов

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме, возглавляемые Сарданой Авксентьевой, инициировали законопроект, который обяжет правительство России предоставлять субсидии регионам на горячее питание для учащихся начальных классов. Также предлагается индексировать эти субсидии в соответствии с уровнем инфляции. Об этом сообщили в ТАСС.

Законопроект вносит изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». В настоящее время регионы могут получать субсидии из федерального бюджета для организации бесплатного горячего питания, но это не является обязательным.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Проектом федерального закона предлагается ввести обязательный порядок предоставления субсидий на софинансирование горячего питания для школьников начальных классов, а также установить индексацию этих субсидий на уровень официальной инфляции, — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта подчеркивают, что его принятие поможет сохранить качество программы бесплатного питания и обеспечит устойчивое развитие этой инициативы. Это, в свою очередь, позволит школьникам получать полноценное и здоровое питание, что положительно скажется на их здоровье и успеваемости. Индексация затрат поможет предотвратить сокращение финансирования и обеспечит стабильность программы в будущем.

Напомним, что в 2025 году Татарстан планирует выделить 2,7 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания для учеников 1–4 классов государственных и муниципальных школ. Об этом сообщили в Минфине республики.

Анастасия Фартыгина