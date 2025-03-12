Нил Гейман потребовал отклонить иск о сексуальном насилии, заявив о ложности обвинений

Гейман настаивает, что дело должно рассматриваться в Новой Зеландии, где якобы произошли события, а не в США

Писатель Нил Гейман подал ходатайство в окружной суд США с требованием отклонить гражданский иск, в котором его обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Иск подала Скарлетт Павлович, ранее работавшая няней у Геймана и его бывшей супруги, музыканта Аманды Палмер.

Гейман настаивает, что дело должно рассматриваться в Новой Зеландии, где якобы произошли события, а не в США. В заявлении он назвал Павлович «фантазеркой», которая, по его словам, «сфабриковала историю о насилии».

Адвокаты Геймана представили суду переписку между ним и Павлович в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской). По их словам, эти сообщения подтверждают, что отношения носили обоюдный характер. В одном из сообщений, отправленном утром после предполагаемого инцидента, Павлович написала: «Спасибо за чудесную ночь». В другом подчеркнула, что «это было по согласию».

В иске Павлович утверждает, что насилие началось в первый рабочий день 4 февраля 2022 года. По ее словам, Гейман предложил ей принять ванну в саду, после чего произошло нападение. Гейман в ответ заявил, что никогда не получал от нее сигналов о несогласии.

В подкасте, где впервые прозвучали обвинения против писателя, Павлович объяснила содержание своих сообщений тем, что была в «заблуждении» и теперь «злится на себя». Адвокаты Геймана назвали иск «фикцией» и обвинили Павлович в попытке привлечь к делу максимальное внимание. Они заявили, что описанные сцены «придуманы».

Обвинения против Геймана ранее выдвинули еще девять женщин. В статье New York Magazine от 13 января опубликованы интервью с восемью из них. В середине января Гейман заявил на своем сайте, что «никогда не вступал в несанкционированные сексуальные контакты».

Павлович подала иски в суды Висконсина, Нью-Йорка и Массачусетса. Гейман потребовал их отклонения в суде Висконсина. В иске также фигурирует Палмер, которую обвиняют в торговле людьми и халатности. В январе она отказалась комментировать обвинения из-за бракоразводного процесса, но ее представитель сообщил, что она «глубоко потрясена» ситуацией.

Адвокаты Павлович пока не ответили на запросы журналистов.

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Екатерина Петрова