В России могут продлить эксперимент по исламскому банкингу до 2028 года

Фото: Максим Платонов

В Госдуму России внесли законопроект, который предлагает продлить эксперимент по партнерскому финансированию, известному как исламский банкинг, до 1 сентября 2028 года. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты Совфеда.

Если законопроект будет принят, участникам эксперимента станут доступны новые финансовые операции, включая взаимное страхование имущественных интересов, открытие и ведение банковских счетов для физических и юридических лиц, денежные переводы и управление ценными бумагами.

Законопроект также предусматривает создание специального комитета по стандартам исламского банкинга, который будет разрабатывать и утверждать соответствующие стандарты. Этот комитет должна будет создать ассоциация кредитных организаций, в состав которой войдут не менее двух третей участников эксперимента.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Депутат Госдумы от Татарстана и один из соавторов законопроекта Айрат Фаррахов уточнил в своем телеграм-канале, что эксперимент по исламскому банкингу уже показал свою эффективность.

— Продолжение эксперимента — это дальнейшее удовлетворение потребностей 20-миллионной уммы мусульман России и новые возможности для развития финансового рынка нашей страны, — подчеркнул он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Фаррахов добавил, что концепция законопроекта направлена на единообразное применение правил исламского банкинга, повышение их прозрачности и привлекательности, а также расширение перечня доступных сделок. Он также отметил, что в процессе доработки документа ко второму чтению необходимо учесть дополнительные предложения от рынка.

— Я за то, чтобы расширить эксперимент и на другие субъекты, если они проявят заинтересованность и готовность развивать партнерское финансирование, — заключил депутат.

Анастасия Фартыгина