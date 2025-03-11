Состояние здоровья папы римского Франциска больше не вызывает опасений

Состояние здоровья папы римского Франциска, находящегося на лечении в больнице, больше не вызывает опасений за его жизнь, сообщает Зал печати Святого престола.

— Улучшения, зафиксированные в предыдущие дни, стали еще более заметными, что подтверждают анализы крови и хороший ответ организма пациента на медикаментозную терапию, — говорится в официальном сообщении.

Несмотря на положительную динамику, понтифик останется в больнице еще на несколько дней для дальнейшего наблюдения.

Сообщается, что 10 марта папа римский Франциск смог выйти на связь с представителем Римской курии, принять причастие и посетить часовню для молитвы. Он также направил телеграмму с молитвами и добрыми пожеланиями пострадавшим от наводнения в Аргентине.

Напомним, что в январе папа Франциск римский перенес бронхит, а 14 февраля был госпитализирован в клинику Gemelli в Риме в связи с обострением заболевания, которое перешло в хроническую форму. Проведенные исследования выявили у понтифика двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.

По информации газеты Il Messaggero, после выписки из больницы папе римскому потребуется специальное медицинское оборудование и квалифицированный персонал в резиденции для оказания помощи в экстренных ситуациях.

Рената Валеева