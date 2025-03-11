Банк России опубликовал курс валют на 12 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 12 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар снизился на 1,82 рубля, евро опустился на 1,78 рубля, юань упал на 0,23 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 86,57 рубля;
- евро — 93,66 рубля;
- юань — 11,85 рубля.
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