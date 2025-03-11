В Казани начался ямочный ремонт дорог в ночное время

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стартовал сезон ямочного ремонта дорожного покрытия. Как сообщает пресс-служба мэрии города, работы проводятся в вечернее время, чтобы минимизировать затруднения для движения транспорта.

Ремонт уже выполнен на разворотной петле с проспекта Победы на улицу Зорге, перекрестке улиц Кул Гали и Габишева, а также на улицах Лукницкого, 1 Мая, 25 Октября и Фучика.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о планах выделить в Татарстане почти 95,7 млн рублей на ремонт автомобильных дорог, включая трассы М-7 «Волга» — Бизяки, Елабуга — Лекарево — Большие Армалы и Лубяна — Бажениха.

В 2025 году в Татарстане продолжится масштабный ремонт дорог и мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», запланировано обновление более 200 километров автомобильных дорог.

Рената Валеева