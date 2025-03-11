Леонов: в Казани перешли к обсуждению стоимости школы Загитовой
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что стоимость строительства школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани пока находится на стадии определения, поэтому вопрос о спонсорской поддержке остается открытым. Об этом пишет РИА «Новости».
— Алина регулярно приезжает в Казань, и мы с ней почти каждую неделю общаемся по рабочим вопросам. Приближаемся к завершению проектирования объекта и находимся на финальной стадии, — рассказал Леонов.
Он отметил, что сейчас определяется стоимость объекта и обсуждаются детали дизайна и материалов.
По словам министра, полное представление о формате центра появится в ближайшие месяц-полтора. Основным вопросом остается финансирование, и говорить о спонсоре пока рано, так как точная стоимость проектных решений еще не известна. Проект Алине Загитовой нравится, и сейчас идет работа над определением названия будущей школы.
Леонов ранее заявлял, что школа может открыться в Казани до конца 2025 года при оперативном согласовании всех вопросов и получении финансирования.
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