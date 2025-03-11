Леонов: в Казани перешли к обсуждению стоимости школы Загитовой

Фото: Егор Данилов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что стоимость строительства школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани пока находится на стадии определения, поэтому вопрос о спонсорской поддержке остается открытым. Об этом пишет РИА «Новости».

— Алина регулярно приезжает в Казань, и мы с ней почти каждую неделю общаемся по рабочим вопросам. Приближаемся к завершению проектирования объекта и находимся на финальной стадии, — рассказал Леонов.

Он отметил, что сейчас определяется стоимость объекта и обсуждаются детали дизайна и материалов.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

По словам министра, полное представление о формате центра появится в ближайшие месяц-полтора. Основным вопросом остается финансирование, и говорить о спонсоре пока рано, так как точная стоимость проектных решений еще не известна. Проект Алине Загитовой нравится, и сейчас идет работа над определением названия будущей школы.

Леонов ранее заявлял, что школа может открыться в Казани до конца 2025 года при оперативном согласовании всех вопросов и получении финансирования.

Рената Валеева