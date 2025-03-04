В России предложили ввести обязательное страхование для электросамокатчиков

Это поможет защитить всех участников дорожного движения

Фото: Реальное время

Необходимо ввести обязательное страхование владельцев и пользователей электросамокатов. Это поможет защитить всех участников дорожного движения и обеспечит компенсацию ущерба в случае аварии. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

— Введение обязательной страховки [для владельцев и пользователей электросамокатов] по аналогии с ОСАГО могло бы стать эффективным инструментом защиты всех участников дорожного движения. Такая мера обеспечит компенсацию ущерба в случае аварий и повысит ответственность пользователей электросамокатов, — сказал он.

По его словам, ответственность за причиненный ущерб в случае аварии с участием электросамоката сегодня зачастую размыта, а их владельцы, как правило, остаются вне правового поля в отличие от автомобилистов и мотоциклистов. Это создает сложности при установлении виновников ДТП.

Он отметил, что особо остро вопрос стоит в отношении частных владельцев элекстросамокатов.

— Однако даже в кикшеринге регулирование остается недостаточно четким, а ответственность пользователей — ограниченной. Для частных же владельцев электросамокатов сегодня нет ни обязательного страхования, ни механизма регистрации, что усложняет расследование аварий, — подчеркнул Шейкин.



Напомним, в России планируют ограничить минимальный возраст для использования электросамокатов — и неспроста. Как «Реальному времени» сообщили в сервисе кикшеринга Whoosh, практически каждая поездка подростков до 14—15 лет совершается с нарушениями и приводит к каким-либо инцидентам. При этом, как убеждает другой эксперт издания, действовать в этом направлении необходимо комплексно и одними ограничениями проблему не решить. Подробнее — в материале «Реального времени».

Елизавета Пуншева