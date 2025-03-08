Российские военные освободили три населенных пункта в Курской области
Российские военные освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, — сообщается в сводке министерства.
Напомним, что 5 марта российские войска освободили населенный пункт Привольное в ДНР.
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