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Российские военные освободили три населенных пункта в Курской области

12:24, 08.03.2025
Российские военные освободили три населенных пункта в Курской области
Фото: Олег Тихонов

Российские военные освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина, — сообщается в сводке министерства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что 5 марта российские войска освободили населенный пункт Привольное в ДНР.

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