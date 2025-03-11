Суд Татарстана оставил в СИЗО обвиняемого во взятке гособвинителя

Фото: Ирина Плотникова

Законным и обоснованным признали сегодня арест помощника прокурора Кировского района Казани Ильнура Мухаметзянова. Верховный суд Татарстана отклонил доводы жалобы защиты о необходимости смягчить меру пресечения и отпустить обвиняемого в коррупции под домашний арест, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, в наручниках Мухаметзянов оказался 27 февраля — сотрудники ФСБ задержали его после получения 20 тысяч рублей, причем проведение оперативных мероприятий в отношении подчиненного санкционировал прокурор республики.

По версии следствия, за несколько дней до передачи денег Кировский райсуд Казани приговорил к уголовному штрафу в 20 тысяч казанца Ивана Никишина, признав его виновным в незаконном приобретении наркотического средства весом 0,85 г, после чего гособвинитель по данному делу предложил осужденному передать ему денежные средства в той же сумме, чтобы он не обжаловал приговор. Никишин поначалу согласился, а после настойчивых звонков заявил о происходящем в ФСБ.

Первоначально задержанный сотрудник вину во взятке отрицал, однако незадолго до заседания по мере пресечения признал вину.