Суяргулов взял под контроль расследование дел о мошенничестве в сфере ИЖС
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов взял под личный контроль ход расследования уголовных дел, связанных с мошенничеством в сфере ИЖС.
- Следствие установило, что компании «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» под предлогом строительства жилых домов похитили у 65 потерпевших более 171 млн рублей.
Аналогичные действия зафиксировали и в отношении других организаций: «АЛМА» и «АльфаСтройКапитал АСК» обманули 39 человек на сумму 139 млн рублей, «ХТМ» — 52 миллиона рублей у 21 потерпевшего, а «ХаусГарант» — 19,5 млн рублей у 9 клиентов.
По всем указанным фактам возбудили уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество). Прокурор республики подчеркнул важность тщательного и оперативного расследования данных преступлений для защиты прав граждан и восстановления справедливости.
Напомним, что президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с исполнительными органами Татарстана принять дополнительные меры по предотвращению мошеннических действий со стороны застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов в регионе.
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