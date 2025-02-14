Путин выдвинул поручение Генпрокуратуре по вопросу обманутых в Татарстане дольщиков

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с исполнительными органами Татарстана принять дополнительные меры по предотвращению мошеннических действий со стороны застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов в регионе. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам пресс-конференции президента.



— Генеральной прокуратуре РФ совместно с исполнительными органами Республики Татарстан принять дополнительные меры по недопущению мошеннических действий застройщиков при строительстве индивидуальных жилых домов на территории Республики Татарстан, — говорится в тексте поручения.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Напомним, в декабре прошлого года на прямой линии с президентом России журналистка из Татарстана задала вопрос о поддержке обманутых участников индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Тогда жертвами мошенников стали сотни семей.

В тот же день в пресс-службе раиса Татарстана заверили, что главе республики известно об этой проблеме. Жалобы на неисполнение своих обязательств застройщиком ООО «Таунхаусы и дома» были поданы в мае 2024-го. Рустам Минниханов попросил правоохранительные органы проверить подрядчика. Стало известно, что речь идет о строительстве индивидуальных жилых домов.

В апреле 2024 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемыми стали четыре человека. Двоих поместили под стражу, еще двоих — под домашний арест. На их имущество в размере 38 млн рублей наложили арест.



В январе Владимир Путин назвал обман татарстанцев «жульнической операцией».

— Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС, — заявил он.

Рената Валеева