В Татарстане отремонтируют 21 школьный пищеблок на 328 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В этом году в Татарстане отремонтируют 21 пищеблок в образовательных учреждениях республики. Согласно информации с официального портала государственных закупок, начальная цена контракта составляет 328,9 млн рублей.

В рамках тендера предполагается выполнение комплексного ремонта, включающего обновление инженерных систем, замену оборудования и благоустройство помещений. Подробнее о некоторых объектах:

В лицее №35 «Галактика» Приволжского района Казани запланирован капитальный ремонт пищеблока с полной заменой оборудования на сумму 42,5 млн рублей.

Для школы №153 Кировского района Казани предусмотрены работы по модернизации пищеблока, включая установку нового технологического оборудования, на сумму 12,2 млн рублей.

В Русско-татарской школе №129 Приволжского района Казани будет проведен ремонт пищеблока с приобретением новой мебели и оборудования на сумму 5,7 млн рублей.

Помимо этого, в программу работ входят пищеблоки образовательных учреждений в различных районах Казани и Лаишевского района, включая гимназию №96, школы №70, №146, а также учреждения в селах Среднее Девятово и Татарский Янтык и т.д.



Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Прием заявок начался 27 февраля и продлится до 7 марта. Итоги тендера будут подведены 11 марта текущего года. Все работы должны быть завершены до 16 января 2026 года.



Матвей Гавриков