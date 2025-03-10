В Казани построят 18 новых жилых домов и социальные объекты
В 2025 году в Советском районе Казани начнется строительство 18 новых жилых домов, которые смогут разместить 5,7 тыс. квартир. Об этом сообщил глава районной администрации Роман Фатхутдинов.
- Помимо жилья, в районе появится новая школа на 1,2 тыс. мест, поликлиника на 400 посещений в день и офис врача. Также планируется создать шесть спортивных площадок.
В этом году в районе уже построили 11 многоквартирных домов и около 2,6 тыс. индивидуальных жилых зданий. Кроме того, запланированы капремонты гимназии №125, детского сада №415, наркологического диспансера на улице Сеченова и инфекционной больницы на проспекте Победы.
Также в Татарстане планируется капремонт 11 военкоматов. На эти цели из бюджета республики выделят 250,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
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