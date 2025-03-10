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В Татарстане на капремонт зданий военкомата выделят более 250 млн рублей

08:49, 10.03.2025
В Татарстане на капремонт зданий военкомата выделят более 250 млн рублей
Фото: Олег Тихонов

В Татарстане планируется капремонт 11 военкоматов. На эти цели из бюджета республики выделят 250,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Ремонтные работы будут проведены в военкоматах нескольких районов, включая:

  • Азнакаевский;
  • Лаишевский;
  • Тетюшский;
  • Лениногорский;
  • Верхнеуслонский;
  • Алексеевский;
  • Агрызский.

Также обновят здания военных комиссариатов в Апастовском и Кайбицком районах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, капремонт коснется военкоматов в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани, а также военного комиссариата на улице Аэропортовской и комиссариатов Центрального и Автозаводского районов Набережных Челнов.

Все работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступит Главстрой республики.

Анастасия Фартыгина

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