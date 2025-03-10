В Татарстане на капремонт зданий военкомата выделят более 250 млн рублей
В Татарстане планируется капремонт 11 военкоматов. На эти цели из бюджета республики выделят 250,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Ремонтные работы будут проведены в военкоматах нескольких районов, включая:
- Азнакаевский;
- Лаишевский;
- Тетюшский;
- Лениногорский;
- Верхнеуслонский;
- Алексеевский;
- Агрызский.
Также обновят здания военных комиссариатов в Апастовском и Кайбицком районах.
Кроме того, капремонт коснется военкоматов в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани, а также военного комиссариата на улице Аэропортовской и комиссариатов Центрального и Автозаводского районов Набережных Челнов.
Все работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступит Главстрой республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.