В Татарстане на капремонт зданий военкомата выделят более 250 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане планируется капремонт 11 военкоматов. На эти цели из бюджета республики выделят 250,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Ремонтные работы будут проведены в военкоматах нескольких районов, включая:

Азнакаевский;

Лаишевский;

Тетюшский;

Лениногорский;

Верхнеуслонский;

Алексеевский;

Агрызский.

Также обновят здания военных комиссариатов в Апастовском и Кайбицком районах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, капремонт коснется военкоматов в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани, а также военного комиссариата на улице Аэропортовской и комиссариатов Центрального и Автозаводского районов Набережных Челнов.

Все работы должны быть завершены к 1 декабря 2025 года. Заказчиком выступит Главстрой республики.

Анастасия Фартыгина