В Госдуму внесут законопроект о выплате пособия по безработице для предпенсионеров

Выплата будет осуществляться до момента трудоустройства или выхода на пенсию

Фото: Михаил Захаров

В Госдуму внесут законопроект о выплате пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста до момента трудоустройства или выхода на пенсию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции «Справедливая Россия — За правду».

В настоящее время период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев до начала безработицы, не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев.

Как пояснил агентству председатель партии Сергей Миронов, люди предпенсионного возраста входят в число наиболее социально уязвимых граждан, так как им в первую очередь урезают зарплату и их часто увольняют первыми, а новую работу им найти очень сложно.

— Никто добровольно не будет сидеть без работы — на пособие не проживешь, да и стаж нужен для нормальной пенсии. Но пособие может быть важной мерой поддержки в сложной жизненной ситуации для наименее защищенных граждан, — сказал он.

Напомним, что на 1 января текущего года средняя пенсия в Татарстане составила 22,9 тыс. рублей.

Елизавета Пуншева