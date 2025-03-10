В России могут ввести статус ветерана вооруженных конфликтов

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на рассмотрение правительству законопроект, который предлагает установить статус ветерана вооруженных конфликтов для советских и российских воинов-интернационалистов. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Статус ветерана будет подтверждаться специальным удостоверением, которое будет выдаваться по правилам, установленным правительством России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидер партии Сергей Миронов уточнил, что законопроект охватывает воевавших на различных фронтах, включая участие в событиях в Азербайджане и Армении в 1988–1994 годах, подавление попыток госпереворота в Чехословакии в 1968 году, а также защиту Кубы и Никарагуа.

Миронов подчеркнул, что многие военные, выполняя свой долг, не получили должного признания, включая отсутствие статуса ветерана боевых действий. Принятие данного законопроекта, по его мнению, поможет восстановить справедливость и отметить вклад этих людей в поддержание мира в различные исторические периоды.

Напомним, что в Кабмине Татарстана состоялся брифинг, посвященный проведению Года защитника Отечества, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.