В Татарстане объявили меры поддержки ветеранов к 80-летию Победы

Фото: Динар Фатыхов

В Кабмине Татарстана состоялся брифинг, посвященный проведению Года защитника Отечества, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По данным на 19 февраля 2025 года, в республике проживают 9 088 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших участников конфликта. В ознаменование юбилейной даты Владимир Путин учредил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Общее количество медалей для вручения составляет 7 839, из которых уже вручено 2 795. Также званием «Почетный гражданин» награждены 146 фронтовиков.

К 80-летию Победы установлены единовременные выплаты федерального уровня: 55 тыс. рублей для некоторых категорий граждан и 80 тыс. рублей для отдельных групп. Глава республики Рустам Минниханов принял решение дополнить федеральные выплаты региональными:

инвалиды Великой Отечественной войны, участники войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей получат по 50 тыс. рублей;

вдовы погибших военных — по 10 тыс. рублей.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о выплате по 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. По словам лидера России, необходимо делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной.



Матвей Гавриков