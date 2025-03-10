Россияне в мае получат два длинных выходных: четыре дня подряд дважды

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В мае 2025 года россияне смогут отдохнуть с двумя длинными выходными, каждый из которых продлится четыре дня. Об этом сообщила социолог Марина Лопатина из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Первый длинный уикенд начнется с 1 мая, который выпадает на четверг и является праздничным днем. Затем, благодаря переносу выходного с 4 января на 2 мая, россияне смогут отдохнуть и в пятницу. Обычные выходные 3 и 4 мая завершат этот период.

Второй длинный выходной будет с 8 по 11 мая. 8 мая — это перенесенный праздник, а 9 мая — День Победы. После этого выходные продолжатся в субботу и воскресенье, что также добавит четыре дня отдыха.

Реальное время / realnoevremya.ru

В итоге в мае россияне смогут отдохнуть 13 дней, что позволит многим спланировать поездки или провести время с семьей.

Напомним, что Казань вошла в список самых популярных направлений для путешествий в этот весенний сезон. Наряду с ней россияне планируют посетить Санкт-Петербург, Москву, Калининград и Нижний Новгород.



Анастасия Фартыгина