Казань вошла в число самых популярных направлений для отдыха весной

Фото: Мария Зверева

Казань вошла в список самых популярных направлений для путешествий в этот весенний сезон. Наряду с ней россияне планируют посетить Санкт-Петербург, Москву, Калининград и Нижний Новгород. Об этом RT рассказали представители сервиса «Островок».

По данным сервиса, примерно 76% отельных бронирований на период с марта по май приходится на долю внутренних направлений. Аналогичные показатели можно было наблюдать и в 2024-м.

— Среди российских направлений отмечаем растущий интерес туристов к Дальнему Востоку. Так, число бронирований во Владивостоке выросло на 29%, в Южно-Сахалинске — на 28%, а в Хабаровске — на 24%. Также высокие темпы роста наблюдаются в городах с историческим и культурным наследием: Ростов Великий — на 56%, Вологда — на 52%, Сергиев Посад — на 50%, Калуга — на 44%, Коломна — на 33%, Переславль-Залесский — на 27%, Великий Новгород — на 22%, Рязань — на 18%, — добавили представители сервиса.

Напомним, Москва стала самым популярным железнодорожным направлением у жителей Казани на майские праздники. Средняя цена билета составляет 4,2 тыс. рублей.



Елизавета Пуншева