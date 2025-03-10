Татарстан занял 25-е место среди регионов России по уровню безработицы

Фото: Динар Фатыхов

В конце 2024 года Татарстан занял 25-е место среди российских регионов по уровню безработицы, который составил 1,8%. Это на 0,2 процентного пункта меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По данным Росстата, в целом по стране уровень безработицы снизился до рекордных 2,3%. Это произошло на фоне нехватки кадров и растущего спроса на рабочую силу в различных отраслях, включая оборонную промышленность и импортозамещение.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Лидером по низкому уровню безработицы стала Москва с показателем 0,9%. В числе регионов с уровнем ниже 1,5% также оказались Амурская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

В Татарстане среднее время поиска работы в третьем квартале 2024 года составило 3,3 месяца.

Напомним, что на конец декабря 2024 года в госучреждениях службы занятости Татарстана были зарегистрированы 3,2 тыс. безработных, что составляет 0,16% от рабочей силы. Для сравнения, на конец декабря 2023 года этот показатель составлял 0,21%.



Анастасия Фартыгина