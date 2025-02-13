В Татарстане на конец декабря 2024 года всего 0,16% рабочей силы искали работу

Фото: Динар Фатыхов

На конец декабря 2024 года в госучреждениях службы занятости Татарстана были зарегистрированы 3,2 тыс. безработных, что составляет 0,16% от рабочей силы. Для сравнения, на конец декабря 2023 года этот показатель составлял 0,21%. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Пособие по безработице получали 2,8 тысячи человек, что составляет 85,2% от общего числа зарегистрированных безработных.

Напомним, ранее сообщалось о рекордно низком уровне безработицы в Казани по итогам 2024 года — 0,18%. Число официально зарегистрированных безработных в столице республики снизилось с 1 765 человек в январе 2024 года до 1 193 человек в январе 2025 года.

В целом Россия зафиксировала самый низкий уровень безработицы среди стран «Большой двадцатки» в 2024 году — 2,3%, что является минимальным значением за всю историю наблюдений.

Рената Валеева