Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения «Бонд безопасности-2025»

Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения под названием «Бонд безопасности-2025» в акватории у иранского порта Чабахар в первой половине марта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КНР.

Целью учений заявлено «углубление взаимного доверия и прагматичного сотрудничества» между вооруженными силами стран-участниц. В рамках «Бонда безопасности-2025» планируется отработать широкий спектр задач, включая атаки на морские цели, устранение повреждений, а также совместные поисково-спасательные операции.

Реальное время / realnoevremya.ru

Китайская сторона направит для участия в учениях эсминец «Баотоу» и судно снабжения «Гаою Лейк». Эсминец «Баотоу» недавно завершил участие в международных учениях «Мир-2025», прошедших в Пакистане в феврале текущего года.

Рената Валеева