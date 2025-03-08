Нидерланды, Армения и Белоруссия стали главными поставщиками цветов в Россию

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году Нидерланды, Армения и Белоруссия стали основными поставщиками цветов в Россию. Эти три страны составляют 85% всего цветочного импорта в страну, сообщили в РИА «Новости».

На долю Нидерландов приходится более 70% российского импорта срезанных цветов, что эквивалентно $321,5 млн. Армения занимает второе место с объемом поставок на $32,1 млн, что составляет 7,1% от общего импорта. Белоруссия замыкает тройку лидеров с поставками на $28 млн и долей в 6,2%.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Следующими по объемам поставок идут Эквадор, Латвия и Колумбия. Эквадор экспортировал в Россию цветов на сумму $27,1 млн, а Латвия и Колумбия — $10,7 и $8,2 млн соответственно. Некоторые страны, такие как Кения и Эквадор, поставляют цветы в Россию не только напрямую, но и через другие государства.

В сравнении с прошлым годом, Россия значительно увеличила закупки цветов у Эквадора — почти в 36 раз. Также заметно возросли поставки из Израиля, Казахстана и Белоруссии. В то же время, экспорт из Литвы, Латвии и Турции значительно сократился.