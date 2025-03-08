В России установят День коренных малочисленных народов
В России 30 апреля будет отмечаться День коренных малочисленных народов. Эта дата приурочена к принятию в 1999 году федерального закона, который гарантирует права этих народов. Об этом сообщило Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
- В ФАДН уточнили, что этот день не станет нерабочим праздничным.
— ФАДН России разрабатывает проект указа президента об установлении памятного дня, посвященного коренным малочисленным народам Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Соответствующий проект указа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
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