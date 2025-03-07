Трамп: Россия контролирует ситуацию в переговорах по Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по Украине все карты находятся в руках России. Он высказал это мнение во время пресс-конференции в Белом доме, уточнив, что взаимодействовать с Россией в контексте достижения мирного соглашения легче, чем с Украиной.

Также Трамп выразил уверенность в том, что Владимир Путин действительно заинтересован в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что у него всегда были хорошие отношения с российским лидером. На вопрос о том, использует ли Путин паузу в поставках оружия и разведданных Украине, Трамп ответил отрицательно.

— Нет, я так не думаю. Он просто делает то, что сделал бы любой другой на его месте <...> Я считаю, что он хочет, чтобы это закончилось, — высказался республиканец.

По словам Трампа, у Украины нет сильных позиций в переговорах, и дальнейшая поддержка со стороны США будет зависеть от готовности Киева к мирным переговорам. Он также подчеркнул, что хотел бы увидеть прекращение значительных финансовых выплат от США, которые, по его мнению, не приносят ощутимых результатов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить переговоры с Россией и Китаем о денуклеаризации. Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Москвой и Пекином в свой первый президентский срок и планирует вернуться к этим консультациям.

