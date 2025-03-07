Трамп хочет возобновить переговоры с Россией и Китаем об избавлении от ядерного оружия

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении возобновить переговоры с Россией и Китаем о денуклеаризации. Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Москвой и Пекином в свой первый президентский срок и планирует вернуться к этим консультациям, пишет ТАСС.

— Было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия. У России и у нас пока больше всего. У Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество, и было бы здорово, если бы мы все смогли денуклеаризироваться, потому что мощь ядерного оружия просто сумасшедшая. Это безумие, — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Президент США посетовал на срыв предыдущих планов.

— Но случились плохие вещи, произошли выборы, которые были сфальсифицированы. И нам пришлось вернуться через четыре года. Но я бы очень хотел начать эти размышления. Это противоположность тому, о чем вы говорите, денуклеаризация была бы невероятной, — сказал Трамп.

Ранее глава США неоднократно выражал свою обеспокоенность распространением ядерного оружия и заявлял о необходимости проведения переговоров с Россией и Китаем о сокращении ядерных арсеналов.

После своей инаугурации в январе 2025 года Трамп уже несколько раз сигнализировал о желании провести переговоры о дальнейшем ограничении и сокращении ядерных вооружений. Одним из ключевых вопросов, стоящих перед Москвой и Вашингтоном, является будущее Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2026 году.

Рената Валеева