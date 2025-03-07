Британский актер Паапа Эссьеду сыграет Северуса Снейпа в новом сериале «Гарри Поттер»

По информации издания Deadline, темнокожий актер Паапа Эссьеду, известный по роли в сериале «Банды Лондона», близок к получению роли профессора Северуса Снейпа в предстоящем сериале по вселенной «Гарри Поттера». Ранее эту роль исполнял актер Алан Рикман. Эссьеду уже обсудил все детали контракта с HBO и, по слухам, готовится к подписанию.

Кроме того, на роль Минервы Макгонагалл рассматривается британская актриса Джанет Мактир, известная по фильмам «Таинственный Альберт Ноббс» и «Озарк». Она также ведет переговоры со студией HBO о своей возможной роли в сериале.



Напомним, что американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery объявил о начале съемок сериала по франшизе о Гарри Поттере летом 2025 года. Съемки будут проходить на киностудии «Ливсден» в Лондоне, где ранее снимались фильмы по этой же серии книг.

