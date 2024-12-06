Съемки сериала о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года

Американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery объявил о начале съемок сериала по франшизе о Гарри Поттере летом 2025 года. Съемки будут проходить на киностудии «Ливсден» в Лондоне, где ранее снимались фильмы по этой же серии книг. Об этом сообщили в журнале Variety.

На презентации в Лондоне шоураннер сериала Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод поделились информацией о кастинге на главные роли. Около 32 тыс. детей приняли участие в кастинге на роли волшебников Гарри, Рона и Гермионы.

По данным журнала The Hollywood Reporter, пока ни один актер не был выбран официально для участия в сериале, дебют которого запланирован на 2026 год. Однако источники утверждают, что актер Марк Райлэнс, известный по фильмам «Дюнкерк» и «Не смотрите наверх», может стать частью проекта и сыграть роль директора школы «Хогвартс» Альбуса Дамблдора. А также на роль Северуса Снейпа (Снегга) в сериале рассматривают темнокожего британского актера Паапу Эссьеду.

Анастасия Фартыгина