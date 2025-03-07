КРДВ представила новое руководство для программы «Дальневосточные дворы»

Фото: Максим Платонов

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) вместе с Минвостокразвития России разработала методическое руководство, которое поможет создать современные и комфортные дворы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе КРДВ.

Документ включает пошаговую инструкцию для местных команд. В нем описаны этапы подготовки, проектирования и выбора оборудования для благоустройства дворов. Также представлены примеры успешных проектов из разных регионов, в том числе Москвы и Татарстана.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Руководство предназначено для органов власти и муниципалитетов, которые занимаются благоустройством. В нем есть каталог местных производителей и питомников, что упростит выбор качественных решений, подходящих для конкретных условий.

По словам Григория Смоляка, директора департамента социального развития, руководство уже отправлено в регионы. В 2025 году планируется благоустроить еще 128 дворов на сумму 1 млрд рублей, а в 2026 году также выделят 1 млрд рублей.

Напомним, что работы по программе благоустройства дворов «Наш двор» начнутся в Татарстане в апреле 2025 года. В этом году планируется благоустроить 678 дворовых территорий.

