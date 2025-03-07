Великобритания сняла санкции с Росбанка

Правительство Великобритании решило исключить Росбанк и турецкую компанию Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi из списка антироссийских санкций. Это решение было озвучено в сообщении управления по финансовым санкциям (OFSI) Минфина страны, сообщили в ТАСС.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Теперь в отношении этих компаний больше не будут проводиться заморозки активов и вводиться ограничения в области трастовых услуг. Это значит, что они смогут продолжать свою деятельность без вмешательства британских властей. В обновленном списке также указано, что «Тинькофф» теперь называется Т-Банком.



Однако накануне Великобритания внесла в санкционный список казанский научно-исследовательский институт химических продуктов (ФКП ГосНИИХП). Об этом сообщает МИД королевства. Всего этим пакетом в санкционный список внесли 107 компаний и физлиц.

