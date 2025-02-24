Великобритания внесла в санкционный список казанский научно-исследовательский институт химических продуктов

Великобритания внесла в санкционный список казанский научно-исследовательский институт химических продуктов (ФКП ГосНИИХП). Об этом сообщает МИД королевства.

Всего этим пакетом в санкционный список внесли 107 компаний и физлиц. Так, в перечень попали авиакомпания S7 Airlines, группа компаний «Русская энергия», российская автомобильная группа «Авилон», 40 танкеров, а также иностранные фирмы.

Среди физлиц санкции ввели против гендиректора телеканала «Царьград» Натальи Тюриной, заместителя главы ЦИК России Николая Булаева, замглавы МЧС России Дениса Попова, бизнесмена Романа Троценко и других.

Сегодня также Евросоюз опубликовал список физлиц и компаний, в отношении которых ввел санкции. Среди них есть две компании из Татарстана.



Елизавета Пуншева