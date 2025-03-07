В Казани с 11 марта стартуют Дни иранского кино

Фото: Динар Фатыхов

С 11 по 13 марта в Казани пройдут Дни иранского кино, в рамках которых зрители смогут увидеть разнообразные полнометражные художественные и анимационные фильмы. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта Татарстана.

Мероприятие начнется 11 марта в 18.00 с показа фильма «В объятиях дерева» режиссера Бабака Хаджепаша. Этот фильм стал открывающей лентой XX Казанского Международного кинофестиваля «Алтын минбар» в 2024 году.

режиссера Бабака Хаджепаша. Этот фильм стал открывающей лентой XX Казанского Международного кинофестиваля «Алтын минбар» в 2024 году. На следующий день, 12 марта, в 18.00 в кинотеатре «Мир» будет показана драма «Незаконченная история Симы» от режиссера Алиреза Самади. Этот фильм также был представлен на фестивале «Алтын минбар» в рамках внеконкурсной программы группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для юных зрителей 13 марта в 14.00 пройдет показ анимационного фильма «Пассажир Ганоры» режиссера Ахмада Аламдара. Этот фильм создан иранским центром анимации Soureh Cinema, одной из ведущих продюсерских компаний в Тегеране.

режиссера Ахмада Аламдара. Этот фильм создан иранским центром анимации Soureh Cinema, одной из ведущих продюсерских компаний в Тегеране. Дни иранского кино завершатся 13 марта в 18.00 показом фильма «Без предварительной договоренности» режиссера Бехруза Шоайби.

Напомним, что Минкульт Татарстана планирует поддержать создание 10 фильмов с общим бюджетом 8 млн рублей. В списке для поддержки значатся документальные, игровые и анимационные фильмы. Основными тематиками кинокартин станут безопасность дорожного движения, военные подвиги, а также важные даты для татарской культуры и истории.

Анастасия Фартыгина