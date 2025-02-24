Минкульт Татарстана выделит 8 млн рублей на создание 10 фильмов

Фото: Динар Фатыхов

Министерство культуры Татарстана планирует поддержать создание 10 фильмов с общим бюджетом 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В списке для поддержки значатся документальные, игровые и анимационные фильмы. Основными тематиками кинокартин станут безопасность дорожного движения, военные подвиги, а также важные даты для татарской культуры и истории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для получения финансирования на полный цикл производства требуется пройти конкурс, где могут принять участие некоммерческие организации республики.



Финансовая помощь со стороны Минкульта Татарстана будет выделена в рамках госпрограммы по сохранению, изучению и развитию государственных языков Татарстана и регионального проекта по поддержке социально ориентированных НКО.

Ранее в Татарстане назвали лауреатов конкурса на премию Минкульта РТ имени Баки Урманче.

Зульфат Шафигуллин