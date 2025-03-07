Бывший инспектор ГИМС Татарстана предстанет перед судом за взятки и подлог

По версии следствия, инспектор получал взятки за содействие в успешной сдаче экзаменов на право управления маломерными судами

Фото: Михаил Захаров

Камский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего бывшего государственного инспектора по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану. Его обвиняют в получении взяток и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, с мая 2021 года по октябрь 2023 года инспектор, используя свое служебное положение, получал взятки от посредников за содействие в успешной сдаче экзаменов на право управления маломерными судами. При этом он не проверял фактические навыки кандидатов. Общая сумма полученных взяток составила более 130 тысяч рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

В результате противоправных действий инспектора девять граждан незаконно получили удостоверения на право управления маломерными судами, минуя положенную проверку знаний и умений.

Бывшему инспектору ГИМС предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева