Татарстан вошел в топ регионов по привлечению финансирования для МСБ

Фото: Максим Платонов

Малый и средний бизнес Татарстана активно использует инструменты Национальной гарантийной системы (НГС) для привлечения финансирования, пишет РИА «Новости». В 2024 году предприниматели Татарстана привлекли 28,8 млрд рублей благодаря финансовой поддержке участников НГС, войдя в число лидеров среди регионов России.

Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП, оператора НГС. Помимо Татарстана, в топ регионов по объему привлеченного финансирования вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская и Ростовская области, Краснодарский край и Новосибирская область.

В целом в 2024 году малый и средний бизнес России привлек рекордные 1,18 трлн рублей благодаря финансовой поддержке НГС, что на 8% больше, чем в 2023 году. Число предпринимателей, получивших поддержку, выросло на 71% и составило почти 74 тысячи. Более 60% (774,3 млрд рублей) от общего объема привлеченного финансирования обеспечила Корпорация МСП.

В 2024 году госкомпании России закупили у малого и среднего бизнеса (МСБ) товаров и услуг на рекордные 9,6 трлн рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году, и впервые объем закупок превысил эту значимую отметку.



Рената Валеева