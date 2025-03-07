Леонид Слуцкий предложил объявить 2026 год Годом матери солдата

Фото: Динар Фатыхов

Глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой объявить 2026 год в России Годом матери солдата. Его слова передает «Парламентская газета».

Слуцкий поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и подчеркнул их ключевую роль в решении насущных проблем страны в эпоху СВО, назвав их «настоящими героинями нашего времени». Особую благодарность он выразил медицинским работникам.

— Я предлагаю увековечить подвиг женщин — защитниц эпохи СВО, создав соответствующий памятник. Установим его в лучшем месте, — заявил Леонид Слуцкий.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что большая часть среднего медицинского персонала, занимающегося выхаживанием, реабилитацией и восстановлением раненых бойцов, — это женщины.

— Низкий поклон тем, кто работает в полевых и стационарных госпиталях, больницах, пансионатах и санаториях, — добавил Слуцкий.

Текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.



Рената Валеева