Леонид Слуцкий предложил объявить 2026 год Годом матери солдата
Глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой объявить 2026 год в России Годом матери солдата. Его слова передает «Парламентская газета».
Слуцкий поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и подчеркнул их ключевую роль в решении насущных проблем страны в эпоху СВО, назвав их «настоящими героинями нашего времени». Особую благодарность он выразил медицинским работникам.
— Я предлагаю увековечить подвиг женщин — защитниц эпохи СВО, создав соответствующий памятник. Установим его в лучшем месте, — заявил Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что большая часть среднего медицинского персонала, занимающегося выхаживанием, реабилитацией и восстановлением раненых бойцов, — это женщины.
— Низкий поклон тем, кто работает в полевых и стационарных госпиталях, больницах, пансионатах и санаториях, — добавил Слуцкий.
Текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.
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