Россияне в 2024 году стали чаще получать шенгенские визы

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году россиянам было выдано 565 069 шенгенских виз, что на 25% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Европейской комиссии.

Доля российских заявителей составила 5,7% от общего числа выданных шенгенских виз в прошлом году. При этом 90% оформленных виз были выданы с туристической целью, пишет ТАСС.

Туроператоры прогнозируют дальнейшее оживление спроса на шенгенские визы и поездки в Европу к концу марта — началу апреля, когда начинается планирование летних отпусков. В связи с этим эксперты АТОР рекомендуют желающим получить визу поторопиться, поскольку с приближением высокого сезона запись на подачу документов и получение шенгена в разумные сроки может быть затруднена.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на увеличение числа выданных виз, доля отказов в выдаче шенгена российским заявителям остается значительной. В 2023 году отказ получили более 54 тысяч россиян, что составляет 10,6% от общего числа заявок. Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2022 годом (10,2%). Для сравнения, в 2019 году доля отказов в выдаче шенгенских виз россиянам была одной из самых низких в мире — 1,5%.

В 2023 году каждый десятый российский заявитель получил отказ. Одной из наиболее распространенных причин отказа является предоставление недостоверной информации о планируемой поездке.

Рената Валеева