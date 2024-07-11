Туроператоры рассказали, почему россиянам отказывают в шенгенской визе

Фото: Динар Фатыхов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россиянам стали чаще отказывать в получении шенгенской визы. В 2023 году каждый десятый российский заявитель получил отказ, пишет «Интерфакс». Причиной отказа в большинстве случаев становятся ошибки при оформлении документов.

Одной из наиболее распространенных причин отказа является предоставление недостоверной информации о планируемой поездке. Например, если заявитель прикладывает неподтвержденные бронирования отелей или брони авиабилетов с истекшим сроком действия, это может вызвать подозрения у консульства. Также могут отказать в визе из-за ложных сведений в анкете, включая некорректный номер телефона или адрес электронной почты для связи с заявителем.



Кроме того, консульства нередко обзванивают заявителей. Если человек не отвечает на звонок, то визовый офицер может посчитать указанный в анкете номер телефона недостоверным.

Также среди потенциальных причин для отказа — недостоверная информация с места работы, включая отсутствие корректного телефона работодателя в соответствующей справке и недостаточные финансовые гарантии. При этом фингарантии должны быть представлены на фирменных бланках организации с указанием адреса, телефона, email, даже если это выписка из банка.

На решение о выдаче шенгена также влияет визовая история заявителя. Если ранее заявитель некорректно использовал шенгенскую визу, например вообще не посещал страну, которая выдала визу, то при следующем обращении ему могут отказать. Также причиной отказа могут стать неоплаченные штрафы за правонарушения на территории ЕС.

Чаще всего сейчас россиянам выдают шенгенские визы Франция, Италия и Испания.



В 2023 году Италия выдала россиянам 134,3 тысячи шенгенских виз. Это сделало ее лидером среди стран Европейского союза по данному показателю.

