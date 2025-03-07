На ГЖД начали готовиться к паводку: сформировано около 30 противоразмывных поездов

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Горьковская железная дорога приступила к плановой подготовке к безопасному пропуску паводковых вод. Для предотвращения и ликвидации последствий размывов и повреждений железнодорожной инфраструктуры сформировано 28 противоразмывных поездов, сообщает пресс-служба.

В рамках подготовки к весеннему паводку железнодорожники проводят:

проверку готовности водоотводных и водопропускных сооружений;

очистку от снега и льда около 4,7 км водоотводных канав и кюветов, 1,8 тыс. технологических отверстий малых мостов и водопропускных труб;

совместный осмотр и проверку состояния 37 плотин, водохранилищ и прудов, расположенных выше уровня железнодорожного полотна, с владельцами инфраструктуры.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, создан запас материалов, необходимых для оперативного устранения последствий паводка: 2,25 тыс. куб. м щебня, 1,5 тыс. куб. м бутового камня и 80 куб. м лесоматериалов.



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Рената Валеева