«Кино» в Казани: «Какой прекрасный зал, какой прекрасный зритель. Мы соскучились!»

Концерт группы «Кино» в Казани собрал более 5 тысяч человек

Фото: Динар Фатыхов

Музыка объединяет

В Казань спустя полтора года после последнего выступления приехала воссоединившаяся пять лет назад группа «Кино» с участниками старого состава — гитаристом Юрием Каспаряном, а также басистами Александром Титовым и Игорем Тихомировым. Музыканты представили в столице Татарстана программу из почти трех десятков песен. Открывала ее малоизвестная песня «Вопрос», цитата из которой — «История этого мира» — и стала названием тура.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Песни «Кино» для миллионов людей стали саундтреком всей жизни. И для нас самих в первую очередь. И мы хотели одновременно посмотреть на эту музыку глазами слушателей и показать, что она значит для нас и с какими событиями в жизни группы она связана, — говорил продюсер группы и сын Виктора Цоя Александр.

«Татнефть Арена» оказалась набита под завязку — как сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь «Кино» Наталья Хомякова, концерт собрал более 5 тысяч человек. Трибуны, фанзона и танцпол пестрили шарфами и другой атрибутикой с логотипами группы и изображениями Виктора Цоя. У сцены можно было встретить и взрослых людей, и молодежь. И все, как один, подпевали ставшим культовыми песням.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главной фишкой является живое исполнение музыки в сочетании с восстановленным и оцифрованным голосом Виктора Цоя. В это время на экране мелькают архивные съемки группы и современный видеоарт. Первые восемь треков группа исполнила с басистом Игорем Тихомировым, который не раз благодарил собравшихся на арене:

— Какой прекрасный зал, какой прекрасный зритель. Мы соскучились по Казани!

На второй акт, состоявший из старых песен, вышел другой бас-гитарист Александр Титов. После исполнения «Видели ночь» он признался — ему дали бумажку с посланием к паре в зале, которая рассталась, но он ее потерял. В итоге им музыкант посвятил песню «Это не любовь».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В третьей части группа уже с двумя басистами исполнила главные «боевики», которым подпевал весь зал, — «Группа крови», «Пачка сигарет», «Кончится лето», «Хочу перемен», «Аллюминивые огурцы», «Кукушка». На сладкое музыканты подготовили «Маму анархию» и «Звезду по имени солнце».



«Мы продолжим играть концерты, а скоро порадуем поклонников новыми аранжировками»

Группа «Кино» была создана в 1981 году и входила в состав ленинградского рок-клуба. За десять лет существования музыканты выпустили восемь студийных альбомов. В 1991 году, после гибели в автокатастрофе ее лидера и автора песен Виктора Цоя, группа на несколько десятилетий ушла со сцены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Возвращение началось с проекта «Симфоническое кино», который в 2010 году запустили композитор Игорь Вдовин, сын Виктора Цоя Александр и гитарист Юрий Каспарян. На концертах звучали песни группы в сопровождении оркестра, но без вокала.

Еще через 10 лет группа воссоединилась и отправилась в тур. В коллектив вошли бывшие музыканты «Кино» лид-гитарист Юрий Каспарян, басисты Александр Титов, Игорь Тихомиров, а также новые участники барабанщик Олег Шунцов и гитарист Дмитрий Кежватов.

— Голос отца будет звучать в фонограмме. И если с последними песнями проблем не возникает — все-таки они записывались уже профессионально, и у нас есть возможность просто взять дорожку с голосом, то со старыми песнями намного сложнее. Но сейчас технологии все-таки шагнули вперед до такой степени, чтобы мы смогли «достать» голос и из них. По крайней мере, в условиях концерта его можно было использовать, — говорил в марте 2020 года Александр Цой в интервью «Коммерсанту».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани группа до вчерашнего выступления была дважды — сначала в марте 2023-го собрала полный аншлаг в «Татнефть Арене», а в сентябре того же года стала хедлайнером первого музыкального фестиваля «СоТворение».

— Мы не первый раз в Казани. Очень любим этот город и его жителей, — заявили музыканты «Реальному времени» после вчерашнего концерта.

После Казани группа выступит в Самаре (9 марта) и Уфе (11 марта), затем в апреле сыграет во Владивостоке и Иркутске. В июне и ноябре песни «Кино» дважды прозвучат в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо выступлений, музыканты «Кино» работают в студии. Год назад группа перевыпустила альбом «Это не любовь».

— Мы продолжим играть концерты, а скоро порадуем поклонников новыми аранжировками, — заявили «Реальному времени» в группе.

1 / 49 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Дарья Пинегина