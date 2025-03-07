Южнокорейский суд освободил президента Юн Сок Ёля из-под стражи

Фото: Динар Фатыхов

Южнокорейский суд принял решение об освобождении президента Республики Корея Юн Сок Ёля из-под стражи. Об этом сообщило агентство Yonhap, пишет ТАСС.

В феврале сторона президента подала заявление в Центральный окружной суд Сеула, указав на незаконность ареста. Суд удовлетворил это заявление.

Однако, как пояснил адвокат президента Сок Дон Хён, освобождение не произойдет немедленно, поскольку прокуратура имеет право подать апелляцию в течение семи дней.

— Он будет освобожден, если они откажутся от апелляции или не воспользуются правом в срок, — подчеркнул адвокат.

Напомним, 15 января Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих арестовало президента Юн Сок Ёля в его резиденции по делу о мятеже против конституционного строя, связанном с событиями военного положения. 19 января Западный окружной суд Сеула санкционировал арест главы государства.

Впоследствии, 28 февраля, прокуратура провела обыск в Управлении антикоррупционных дел, чтобы проверить информацию о том, что управлению первоначально было отказано в ордере на обыск и арест президента Центральным окружным судом. Адвокаты Юн Сок Ёля ранее заявляли, что ордер на арест должен был быть получен именно в Центральном окружном суде.

Рената Валеева