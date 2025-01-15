Президента Южной Кореи Юн Сок Ёля арестовали за мятеж

Следователи в Южной Корее впервые в истории арестовали действующего президента. По сообщению агентства «Ренхап», временно отстраненный президент Юн Сок Ёль был задержан по обвинению в руководстве мятежом. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, «Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом». Кортеж автомобилей, предположительно перевозивший президента, покинул резиденцию главы государства и направился в офис CIO.

Сам президент назвал свой арест «добровольной явкой» для допроса, чтобы избежать «кровопролития», при этом отказавшись признать законность проводимого расследования.

Напряженная ситуация предшествовала аресту. Ранее следователи прибыли к президентской резиденции с целью задержания Юн Сок Ёля. Однако их встретило ожесточенное сопротивление со стороны президентской охраны. После примерно 2,5 часа противостояния, сотрудники полиции и CIO, используя лестницы, смогли проникнуть на территорию резиденции. Им пришлось преодолеть несколько линий заграждений, созданных из автомобилей и автобусов, прикрываемых президентской охраной. В операции участвовало около 200 полицейских и 40 следователей CIO.

Как сообщается, подразделения военных, также обеспечивающие охрану резиденции, согласились не препятствовать работе следствия, но подчеркнули, что окончательное решение о допуске на территорию остается за президентской службой безопасности.

Напомним, что 3 января следователи уже предпринимали попытку ареста временно отстраненного президента, но были вынуждены отступить после более чем пятичасового противостояния с охраной. Тогда CIO объяснило отказ от исполнения ордера угрозой безопасности для собственных сотрудников.

Рената Валеева